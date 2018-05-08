Видео со стреляющей девушкой в полицейской форме проверяют в МВД по Чечне
- 14 июня 2019, 22:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Появившийся в соцсетях ролик, на котором, предположительно, в Чечне девушка в полицейской форме стреляет в воздух из автомата, привлекло внимание правоохранительных органов.
МВД по Чечне назначило проверку по факту распространения этого видео в интернете.
В сообщении ведомства, опубликованном в Instagram, говорится, что в отношении героини ролика Малики Джикаевой «сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».
Также отмечается, что полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
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