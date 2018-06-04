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Чемпиона России по сноуборду застрелили в Лос-Анджелесе

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© pixabay.com

© pixabay.com

Известный российский сноубордист Дмитрий Кольцов скончался в Лос-Анджелесе в результате огнестрельного ранения.

В убийстве обвиняется 30-летний Ретт МакКензи Нельсон, который в тот же день убил шерифа округа Джозефа Солано, сообщает Los Angeles Times.

Нельсон, которого также подозревают в ограблении автозаправки и супермаркета, был задержан полицией.

По данным издания, Нельсон вступил в словесную перепалку с Кольцовым на одной из улиц Лос-Анджелеса, после чего выстрелил в россиянина. Прибывшая на место бригада скорой помощи боролась за жизнь 31-летнего спортсмена примерно 20 минут, однако спасти его не удалось.

Как пишет Sport24.ru, Дмитрий Кольцов становился победителем чемпионата России по сноуборду, а также входил в состав сборной России с 2007 года.

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