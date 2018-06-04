Чемпиона России по сноуборду застрелили в Лос-Анджелесе
- 14 июня 2019, 19:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Известный российский сноубордист Дмитрий Кольцов скончался в Лос-Анджелесе в результате огнестрельного ранения.
В убийстве обвиняется 30-летний Ретт МакКензи Нельсон, который в тот же день убил шерифа округа Джозефа Солано, сообщает Los Angeles Times.
Нельсон, которого также подозревают в ограблении автозаправки и супермаркета, был задержан полицией.
По данным издания, Нельсон вступил в словесную перепалку с Кольцовым на одной из улиц Лос-Анджелеса, после чего выстрелил в россиянина. Прибывшая на место бригада скорой помощи боролась за жизнь 31-летнего спортсмена примерно 20 минут, однако спасти его не удалось.
Как пишет Sport24.ru, Дмитрий Кольцов становился победителем чемпионата России по сноуборду, а также входил в состав сборной России с 2007 года.
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