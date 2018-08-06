Турпоток из РФ в Турцию может вырасти на 10% благодаря полицейским

Открытие Турции для посещения сотрудниками МВД может увеличить туристический поток из России в 2019 году на 10%, сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал указ об исключении ТурцСии и Таиланда из списка стран, не рекомендованных для посещения сотрудниками ведомства.

«Мы надеемся, что это решение повлечет за собой рост количества российских туристов на 10% и более», — заявил РИА Новости глава Федерации.

По его словам, в этом году Турцию могут посетить более 6 миллионов российских туристов. Он уточнил, что в прошлом году в Турции побывали 5,8 миллиона россиян.

Айык также выразил надежду на то, что в будущем Турцию откроют и для сотрудников других силовых подразделений России.

Ранее сообщалось, что в 2018 году для отдыха полицейских стали доступны без ограничений 13 государств — страны СНГ, Китай, Вьетнам и Куба.

Список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок сотрудникам российских силовых ведомств, был обнародован в 2014 году.

