Турпоток из РФ в Турцию может вырасти на 10% благодаря полицейским
- 14 июня 2019, 18:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Открытие Турции для посещения сотрудниками МВД может увеличить туристический поток из России в 2019 году на 10%, сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал указ об исключении ТурцСии и Таиланда из списка стран, не рекомендованных для посещения сотрудниками ведомства.
«Мы надеемся, что это решение повлечет за собой рост количества российских туристов на 10% и более», — заявил РИА Новости глава Федерации.
По его словам, в этом году Турцию могут посетить более 6 миллионов российских туристов. Он уточнил, что в прошлом году в Турции побывали 5,8 миллиона россиян.
Айык также выразил надежду на то, что в будущем Турцию откроют и для сотрудников других силовых подразделений России.
Ранее сообщалось, что в 2018 году для отдыха полицейских стали доступны без ограничений 13 государств — страны СНГ, Китай, Вьетнам и Куба.
Список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок сотрудникам российских силовых ведомств, был обнародован в 2014 году.
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