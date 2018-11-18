Советский киберпанк: русский художник создал безумную фантасмагорию

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Российский художник Андрей Ткаченко создал удивительный проект, в котором картины из прошлого перемешал с изображениями настоящего и фантазиями о будущем. На выходе получилась невероятная фантасмагория, в которой смешались народные сказки, киберпанк, инопланетяне, советские деревни, люди-роботы, драконы, Чебурашки и российский автопром. Всё это обильно посыпано множеством мелких деталей, нарисованных с таким вниманием и тонким юмором, что вам захочется найти каждый нюанс и рассмотреть поближе. Склеив все эти кардинально разные реальности и параллельные миры, художнику удалось создать фантастический мир, который можно охарактеризовать, как ретро-будущее, если такое вообще возможно. Добро пожаловать в безумное путешествие, где возможно вообще всё.

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Ранее «Ридус» публиковал работы фотографа, который предрекает, что в будущем в мире будут жить роботы. Страшно реалистично получилось.