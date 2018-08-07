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В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

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© vk.com

© vk.com

На полигоне под Воронежем, где утилизируются боеприпасы, возник пожар.

Уже произошло несколько взрывов.

«Из-за пала травы горит полигон по утилизации боеприпасов в Воронежской области. Угрозы населению нет», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что ближайший от полигона населенный пункт находится в 30 километрах.

Другой источник в экстренных службах пояснил, что пожар возник на военном полигоне Погоново, расположенном в Хохольском районе Воронежской области. Для ликвидации огня привлечены военнослужащие. Пострадавших нет.

Также сообщается, что площадь возгорания составляет 1 га. При этом отмечается, что на территории полигона нет складов с боеприпасами, а детонировать могли единичные боеприпасы, находившиеся в земле.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, наблюдается третий класс пожарной опасности.

Позже Минобороны РФ сообщило о локализации пожара на полигоне.

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Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

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Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

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