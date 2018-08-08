Возбуждено дело о продаже в интернете незарегистрированных в РФ лекарств
- 14 июня 2019, 17:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По факту сбыта через интернет незарегистрированных в России лекарственных средств ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело, сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как стало известно следствию, группа лиц сбывала через интернет, в частности, британский незарегистрированный препарат Keytruda 50 mg, предназначенный для лечения онкологических заболеваний.
Это лекарство стоимостью 107,4 тысячи рублей доставлял нанятый предпринимателями курьер. Его задержали 25 апреля в Алексеевском районе столицы в ходе проверочной закупки.
Источник агентства пояснил, что данный препарат «может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан при применении».
Ранее сообщалось, что Япония прекратила поставлять в Россию три жизненно важных лекарства.
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