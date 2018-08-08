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Возбуждено дело о продаже в интернете незарегистрированных в РФ лекарств

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© pixabay.com

© pixabay.com

По факту сбыта через интернет незарегистрированных в России лекарственных средств ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело, сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно следствию, группа лиц сбывала через интернет, в частности, британский незарегистрированный препарат Keytruda 50 mg, предназначенный для лечения онкологических заболеваний.

Это лекарство стоимостью 107,4 тысячи рублей доставлял нанятый предпринимателями курьер. Его задержали 25 апреля в Алексеевском районе столицы в ходе проверочной закупки.

Источник агентства пояснил, что данный препарат «может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан при применении».

Ранее сообщалось, что Япония прекратила поставлять в Россию три жизненно важных лекарства.

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Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

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Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

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