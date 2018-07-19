Почти 80% вспышек Эболы остаются незамеченными

Австралийские ученые из Университета Квинсленда считают, что больше половины случаев вспышек вируса Эболы остаются незамеченными. В некоторых регионах распространение опасного вируса никак не контролируется и может привести к серьезной вспышке, из-за которой пострадает много людей.

Впервые об Эболе узнали в 1976 году, но до сих ученые не изобрели вакцину от этой заразы. Вирус, вызывающий эпидемию лихорадки Эбола, похож на длинного червя и представляет собой нитевидную структуру.

В основном вспышки заболевания лихорадкой Эбола регистрируются в Африке.

Заразиться лихорадкой достаточно легко, поясняют ученые. Вирус Эбола передается человеку от египетских летучих собак и летучих мышей, в крови которых он живет. Как правило, заражение происходит при передаче вируса не от самих летучих мышей, а от других животных, например обезьян или антилоп.

Когда звери заражены, вирус попадает во все биологические жидкости: кровь, выделения, сперму и т. д. Если человек случайно контактирует со средой, где есть следы зараженных животных, он может подцепить вирус. Особенно если у него есть открытые кожные раны.

Схема распространения вируса Эболы

Лихорадка Эбола считается одной из самых опасных, так как в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Первые признаки заболевания можно спутать с обычным ОРВИ, но потом вирус приводит к внутренним и внешним кровотечениям и смерти.

На сегодняшний день африканская Республика Конго охвачена вспышкой этого вируса, которая заразила около 2000 человек и привела к 1400 смертям с начала августа 2018 года.

Теперь власти подтвердили, что вирус распространился на Уганду после смерти 5-летнего мальчика и его бабушки. Это делает вспышку Эболы второй по величине в истории эпидемией в Западной Африке, которая унесла жизни более 11 000 человек в период с 2013 по 2016 год.



Однако ученые утверждают, что такие вспышки не опасны для всего человечества, так как имеют локальный характер.

В предыдущих исследованиях Кембриджского университета ученые писали, что, когда Эбола попадает в небольшую человеческую популяцию, люди умирают, прежде чем вирус успевает создать эпидемию.

В регионах, где больше людей и достаточно врачей, вспышку вируса реальнее предотвратить, объявив карантин и оказав должную медицинскую помощь.

Так ли опасен вирус Эбола?

Чтобы проверить теорию коллег из Кембриджского университета, австралийские ученые использовали компьютерное моделирование, которое показало разные схемы распространения вируса в Западной Африке.

Они сделали три модели: в первой учитывались все зарегистрированные вспышки Эболы, во второй — заболевания только в одном районе, третья показывала всю цепочку распространения вируса.

Специалисты также учитывали факторы, что вирус Эбола может передаваться от человека к человеку. Согласно этим данным, оказалось, что более половины побочных явлений остаются необнаруженными, а это означает, что около 100 случаев Эболы никогда не регистрировались.

Одна из моделей предполагала, что число необнаруженных вспышек вируса может достигать 83%.

Специалисты поясняют, что выявление вспышек на ранней стадии, когда инфицировано всего несколько человек, жизненно важно, ведь это позволяет избежать массовой смертности.