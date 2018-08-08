Тест: Какое первое впечатление вы производите на людей?

Как говорится, есть только один шанс произвести первое впечатление. Однако часто бывает, что на первой встрече с важным для нас человеком мы начинаем краснеть, бледнеть, запинаться и нести чушь, а со случайными незнакомцами фонтанируем остроумием и харизмой. Ответьте на 10 вопросов, чтобы узнать, какое первое впечатление вы обычно производите на людей. Поехали!

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