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В Калифорнии внедряют сервис доставки еды дронами

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  • 14 июня 2019, 13:56
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Uber

© Uber

Компания Uber последнее время анонсирует много новых технологических проектов. Недавно компания показала проекты будущих стоянок для летающих такси, а сейчас представила сервис доставки еды с помощью дронов.

Уже этим летом Uber хочет протестировать гаджеты совместно с McDonald’s в Калифорнии. Пока что инженеры не доверяют дронам персональную доставку, поэтому они должны просто принести товар курьеру.

Но в будущем дроны смогут доставлять еду к двери заказчика, поясняют в компании.

Пока что такая доставка обходится Uber недешево, так как нужно иметь целую сеть дронов, чтобы еда до людей доходила еще горячей. У большинства устройств заряда батареи хватает максимум на две доставки.

Поэтому сейчас инженеры компании предложили необычный способ, при котором дроны не прилетают к дому клиента, а просто оставляют товар на машине курьера. Это поможет сэкономить на топливе машин и ускорить доставку еды по городу.

Во время испытаний ученые протестировали дрона-доставщика Intel Falcon 8+. На записи можно увидеть, как человек упаковывает еду в специальный контейнер, который прикрепляется к нижней части дрона.

В базе данных дрона-доставщика уже есть адрес, где его ожидает автомобиль. Минуя пробки и другие преграды, «летающий курьер» всего за несколько минут доставил посылку к машине.

Дальше еда попадает в руки курьеру, который принесет ее к двери клиента.

Сейчас вся система доставки выглядит сложной, но представители компании уверены, что со временем они наладят этот алгоритм. Планируется, что в городе будет находиться несколько площадок с машинами Uber, куда дроны смогут привозить еду.

Когда протестируют эту систему, инженеры хотят ее усовершенствовать, чтобы дрон без посредников относил еду заказчику.

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Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

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Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

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