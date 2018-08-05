В Калифорнии внедряют сервис доставки еды дронами

Компания Uber последнее время анонсирует много новых технологических проектов. Недавно компания показала проекты будущих стоянок для летающих такси, а сейчас представила сервис доставки еды с помощью дронов.

Уже этим летом Uber хочет протестировать гаджеты совместно с McDonald’s в Калифорнии. Пока что инженеры не доверяют дронам персональную доставку, поэтому они должны просто принести товар курьеру.

Но в будущем дроны смогут доставлять еду к двери заказчика, поясняют в компании.

Пока что такая доставка обходится Uber недешево, так как нужно иметь целую сеть дронов, чтобы еда до людей доходила еще горячей. У большинства устройств заряда батареи хватает максимум на две доставки.

Поэтому сейчас инженеры компании предложили необычный способ, при котором дроны не прилетают к дому клиента, а просто оставляют товар на машине курьера. Это поможет сэкономить на топливе машин и ускорить доставку еды по городу.

Во время испытаний ученые протестировали дрона-доставщика Intel Falcon 8+. На записи можно увидеть, как человек упаковывает еду в специальный контейнер, который прикрепляется к нижней части дрона.

В базе данных дрона-доставщика уже есть адрес, где его ожидает автомобиль. Минуя пробки и другие преграды, «летающий курьер» всего за несколько минут доставил посылку к машине.

Дальше еда попадает в руки курьеру, который принесет ее к двери клиента.

Сейчас вся система доставки выглядит сложной, но представители компании уверены, что со временем они наладят этот алгоритм. Планируется, что в городе будет находиться несколько площадок с машинами Uber, куда дроны смогут привозить еду.

Когда протестируют эту систему, инженеры хотят ее усовершенствовать, чтобы дрон без посредников относил еду заказчику.