В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода
- 13 июня 2019, 21:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате аварии, произошедшей на юге столицы, погибли оба участника ДТП.
«Около дома 50 по Каширскому шоссе мотоциклист сбил пешехода», — сообщил ТАСС представитель столичного управления ГИБДД.
Как уточняет РЕН ТВ, ДТП произошло в районе Борисовских прудов в Москве.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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