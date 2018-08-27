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В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

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В результате аварии, произошедшей на юге столицы, погибли оба участника ДТП.

«Около дома 50 по Каширскому шоссе мотоциклист сбил пешехода», — сообщил ТАСС представитель столичного управления ГИБДД.

Как уточняет РЕН ТВ, ДТП произошло в районе Борисовских прудов в Москве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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