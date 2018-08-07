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Как выглядят коты под воздействием кошачьей мяты: 15 забавных фотографий

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  • 13 июня 2019, 19:37
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Фотограф Эндрю Мартилла (Andrew Marttila) любит фотографировать животных, и один из его проектов посвящён котам, которые нюхают кошачью мяту. Серия забавных снимков подробно показывает реакцию кошек на это растение и их забавные морды никого не оставят равнодушным.

Раньше у меня была ужасная аллергия на кошек, а сейчас я живу со своей девушкой, нашими тремя кошками и множеством периодически появляющихся в нашем доме приёмных котят, которые ищут хозяев. Этот мой проект посвящён любви котов к кошачьей мяте. А 19 июня у меня выходит книга под названием «CATS ON CATNIP», и я хочу поделиться несколькими снимками из неё. Надеюсь, вам понравится! — рассказал о своём проекте фотограф.

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А вы даёте своим котам кошачью мяту? Как реагируют?

Также мы публиковали подборку уморительных фотографий, которые стали эпичными только благодаря котикам

А ранее «Ридус» рассказывал о двух смешных флешмобах — в одном из них в Сети доказывали, что коты всегда садятся в круг, из чего бы он ни был сделан, а в другом — кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков

Кроме того, мы публиковали фотографии, доказывающие, что коты — это жидкость и могут затечь куда угодно, особенно в ваше сердечко. 

А ещё владельцы делились нелепыми фотографиями своих пушистых питомцев под девизом «Мой кот сломался, несите нового».

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