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Жену экс-вратаря сборной России по хоккею убил ее 18-летний сын

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© ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Виктор Савич

© ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Виктор Савич

Под Петербургом была убита жена известного в прошлом хоккейного вратаря Максима Соколова, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, убийство совершил 18-летний сын Соколова Максим. Он тоже вратарь, играет в петербургском клубе СКА-1946.

По словам собеседника издания, после того, как юноша напал с ножом на мать, его младший брат побежал за помощью к соседям. Мальчику показалось, что Максим сошел с ума, сообщает паблик 112.

К несчастью, соседи не успели предотвратить трагедию. Тело женщины с перерезанным горлом было обнаружено в ее доме в деревне Романовка. Максим Соколов-младший находился рядом с ней.

Подростка доставили в реанимацию во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, где у него диагностировали колото-резаные ранения шеи, груди и кистей.

Напомним, Максим Соколов-старший играл за петербургский СКА, омский «Аванград» и сборную России. Участвовал в Олимпиаде в Турине, имеет награды мировых первенств. Обладает титулом чемпиона России.

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