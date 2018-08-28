На спутнике Юпитера может быть соленый океан

Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера — Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.

На это указывает огромное пятно хлорида натрия, которое заметил космический телескоп «Хаббл». Напомним, что хлорид натрия в значительном количестве содержится в морской воде, придавая ей соленый вкус.

Ученые считают, что океан на Европе может быть похож на земной и содержать известные нам формы жизни.

Предыдущие исследования Европы показали, что соли на поверхности богаты сульфатами, созданными в результате взаимодействий между серной кислотой и другими соединениями. Но это оказалось не так.

Благодаря мощной камере «Хаббла» удалось разглядеть, что хлорид натрия желтеет, поскольку поверхность постоянно подвергается излучению. В некоторых регионах на ледяную поверхность даже проникает вода.

Если бы мы могли попробовать на вкус этот лед, он оказался бы соленым, как обычная морская вода. Это хороший знак с точки зрения обитаемости планеты, — уточнили специалисты.

Не так давно ученые из Университета Кардиффа выяснили, что поверхность Европы покрыта 15-метровыми ледяными шипами. Расстояния между такими шипами могут достигать 7 метров.

Специалисты рассказали, что подобные образования мы можем встретить и на Земле. Такие ледяные шипы называются кальгаспоры, и чаще всего они образуются в высокогорных районах Тибета или Альп.

