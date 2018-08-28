В США создают универсальную кровь для донорства

Специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде провели крупное исследование, в ходе которого обнаружили, что в кишечнике человека есть микроорганизмы, способные преобразовать вторую группу крови в универсальную.

Если эксперименты будут удачными, ученые смогут создать универсальную донорскую кровь.

Донорская кровь — это неотъемлемая часть практически каждой второй операции. Ежедневно больницы США используют около 16 тысяч литров донорской крови для проведения неотложных и плановых операций, а также переливания, — пояснили ученые.

Главная проблема донорства крови в том, что кровь пациента и донора должны быть совместимы. Для самой распространенной группы крови — второй — экстренно найти кровь довольно-таки просто, но для других, например для четвертой, требуются уникальные доноры.

Чтобы решить эту проблему, канадские ученые из Университета Британской Колумбии предложили создать универсальную группу крови.

Во время исследований мы анализировали бактерии в кишечнике человека и обнаружили, что микробы вырабатывают два фермента, которые могут преобразовывать кровь в универсальную. Информация еще проверяется, нам нужны дополнительные данные. Но если все подтвердится, это поднимет процедуру донорства на новую ступень, — пояснили ученые.

Для создания универсальной крови ученые используют вторую группу крови. До этого специалисты на протяжении четырех лет изучали содержание кишечника и обнаружили в нем бактерии, которые продуцируют вещество, удаляющее «лишние» молекулы сахара из крови второй группы, делая ее универсальной для донорства.