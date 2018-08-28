Все-таки рухнет?: на Украине снова похоронили Крымский мост

Украинские СМИ представили несколько очередных апокалиптических сценариев гибели Крымского моста. Оказалось, на этот раз конструкции угрожает грязевой вулкан, расположенный в непосредственной близости от моста.

Как рассказал украинским журналистам старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар, извержения происходят с периодичностью раз в 7—10 лет и могут оказаться губительными для магистрали.

Следует отметить, что в своем заявлении Медовар ссылается на некую статью геологов из Южного федерального университета.

Рядом с Керченским мостом они нашли грязевой вулкан, который извергается раз в 7—10 лет. Когда в последний раз подобный вулкан „выстрелил“ в Азовском море, глиняный массив со дна поднялся на 2 метра выше уреза моря, — приводит слова российского специалиста издание « Апостроф ».

«Приятная глазу» новость практически моментально подхватили другие украинские издания. Как обычно, в первых рядах оказались «Обозреватель» и Replyua.net, широко известные своей приверженностью теме разрушения Крымского моста.

Судя по всему, особенное удовольствие украинским журналистами доставило российское подданство скептически настроенного Медовара.

Еще один громкий заголовок своим читателям представил портал «Україна Нова», обративший внимание на очередной прогноз российского специалиста.

Так, по данным этого издания, помимо пресловутого вулкана, привести к обрушению Крымского моста способно железнодорожное движение, которое должно быть запущено еще до конца текущего года.

Груженый вагон весит около ста тонн. А составы у нас ходят по 60 вагонов, плюс пара локомотивов. Выходит, 6 тысяч тонн проедет туда и обратно, тогда и посмотрим, какие будут нагрузки и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах. Вот это серьезный вопрос, — заявил Медовар.

Следует отметить, что Юрий Медовар уже не впервые высказывается по поводу Крымского моста. Так, в конце 2016 года специалист заявлял, что «мост не простоит» и «построить его нельзя».

Напомним, строительство моста через Керченский пролив ведется с февраля 2016 года. Изначально окончательное завершение проекта было намечено на декабрь 2019-го, однако в минувшем мае Владимир Путин заявил, что работы над строящейся железнодорожной частью объекта идут с опережением графика.