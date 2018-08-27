Маск пообещал сделать автомобиль-амфибию как у Джеймса Бонда

Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил о готовности к выпуску автомобиля-амфибии по подобию машины из фильма о британском супершпионе Джеймсе Бонде.



Вопрос о возможности выпуска способного к перемещению по воде электрокара Маску задали на ежегодном собрании акционеров компании Tesla в Калифорнии, на что он ответил утвердительно, передает ТАСС. «Мы действительно разработали машину-подлодку наподобие той, что была в фильме „Шпион, который меня любил“ — там „Лотус“ превращается в субмарину», — сказал Илон Маск.

«Если сделать ее несколько больше, то можно действительно получить машину-субмарину. Технически это возможно», — добавил Маск, усомнившись в популярности такой модели у потребителей и посетовав на сложность разработки. «Но, возможно, когда-нибудь мы сделаем шоу-образец, это было бы довольно весело», — заключил он.

Напомним, подводный автомобиль Джеймса Бонда на базе фиктивно-модифицированного Lotus Esprit появляется в десятой картине о британском суперагенте «Шпион, который меня любил» 1977 года с Роджером Муром в главной роли. На нем Бонд съезжал в воду, где автомобиль трансформировался в скоростную подлодку. В 2013 году Илон Маск приобрел участвовавшую в съемках машину.

Ранее стало известно о готовности Tesla наладить производство электромобилей в Китае ради удешевления стоимости на 10%. Новый завод компании уже построен в Шанхае, правда эти планы идут вразрез с курсом американской администрации на перенос производства обратно в США и торговую войну с Китаем.