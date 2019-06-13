Военные США окопаются в Польше

Президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда достигли соглашения об увеличении военного присутствия США в Польше более чем на 1 тысячу военнослужащих за счет переброски сил из Германии.

«Не будет никаких дополнительных войск в Европу, мы перебросим их из другого места. Как вы знаете, у нас 52 тысяч военнослужащих в Германии», — пояснил суть соглашения Трамп.



Анджей Дуда был более эмоционален и назвал соглашение «переломным». «Тот документ, который мы подписали, имеет переломных характер. Сегодня мы говорим о постоянном присутствии. Присутствии ротационном, но так выгоднее. Надеюсь, это сотрудничество будет развиваться как численно, так и с точки зрения инфраструктуры», — сказал он журналистами на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с американским лидером.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал планы увеличения военного присутствия США в Польше, назвав это свидетельством «твердой приверженности США европейской безопасности и прочности трансатлантических связей», передает ТАСС.

Напомним, Польша является «образцовым членом» НАТО и на протяжении нескольких лет тратит на оборону 2% ВВП. При этом все польские партии придерживаются курса на увеличение военных расходов в долгосрочной перспективе.

Варшава обязалась приобрести у США 20 ракетных пусковых установок HIMARS дальностью до 300 километров и общей стоимостью 414 млн долларов и партию из 32 истребителей-бомбардировщиков F-35. Также Польша согласилась купить у США партию СПГ стоимостью восемь миллиардов долларов. В ответ Вашингтон пообещал Варшаве безвизовый режим.