Температура в Москве опустится до +1 градуса

Центр погоды «Фобос» выступил с предупреждением о резком похолодании в Московском регионе до +1 градуса по Цельсию.

«В четверг в столице заметно посвежеет — к утру температура понизится до +10…+12°, днем, несмотря на яркое солнце, ожидается всего +20…+22°. Тем самым, температура вернётся в рамки нормы. Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу, — в Москве около 10°, по области 5… 10°, местами до 1°. Но в дневное время вновь начнёт усиливаться жара, и столбики термометров поднимутся до 25…+27°, в Подмосковье до +23…+28°», — сообщается на сайте Центра.

Также синоптики ожидают ближе к выходным дождливую погоду.

Ранее о грядущем похолодании москвичей предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Напомним, начало июня выдалось в столичном регионе настолько жаркими, что населению пришлось напоминать об опасности перегрева на солнце и мерах предосторожности. В жару легко простудиться, попав с солнца в слишком холодное кондиционированное помещение или салон автомобиля, получить солнечный удар, но самое опасное — купаться в состоянии алкогольного опьянения: такие способы проведения досуга на природе нередко оборачиваются летальным исходом.