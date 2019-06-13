найти ×
   
  • USD
    64.52
  • EUR
    73.04
СохранитьСохранено0
×

203933

Температура в Москве опустится до +1 градуса

Small f78f8d6c11
© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Центр погоды «Фобос» выступил с предупреждением о резком похолодании в Московском регионе до +1 градуса по Цельсию.

«В четверг в столице заметно посвежеет — к утру температура понизится до +10…+12°, днем, несмотря на яркое солнце, ожидается всего +20…+22°. Тем самым, температура вернётся в рамки нормы. Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу, — в Москве около 10°, по области 5… 10°, местами до 1°. Но в дневное время вновь начнёт усиливаться жара, и столбики термометров поднимутся до 25…+27°, в Подмосковье до +23…+28°», — сообщается на сайте Центра.

Также синоптики ожидают ближе к выходным дождливую погоду.

Ранее о грядущем похолодании москвичей предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Напомним, начало июня выдалось в столичном регионе настолько жаркими, что населению пришлось напоминать об опасности перегрева на солнце и мерах предосторожности. В жару легко простудиться, попав с солнца в слишком холодное кондиционированное помещение или салон автомобиля, получить солнечный удар, но самое опасное — купаться в состоянии алкогольного опьянения: такие способы проведения досуга на природе нередко оборачиваются летальным исходом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01551839читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
10034560читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

502719922читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

14035994читать позжечитаю позже