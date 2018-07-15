«Пользоваться шумихой не буду»: Познер о возможном интервью с Голуновым

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал сегодняшнее освобождение специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Собеседник «Ридуса» рассказал, о значении этого события для современной России и объяснил, почему Голунова не стоит ждать в качестве гостя ближайших выпусков программы «Познер».

Стало ли для вас неожиданным столь быстрое освобождение Ивана Голунова?

Пожалуй, что скорость, с которой это произошло, несколько неожиданна, но, в принципе, то, что в итоге случилось, для меня не неожиданно.

Я не сомневался ни минуты. Когда началось такое массовое выступление журналистов, да и не только их, когда стали выступать люди, которые никогда раньше совершенно не выступали на такие темы, когда на Первом канале, скажем так, очень лояльные власти люди тоже стали выступать, мне стало понятно, что вопрос решен.

Я считаю, что это безусловно победа, и для меня это первый реальный пример того, когда журналистское сообщество выступает едино, понимая, что такое гражданский долг, и вне зависимости от политических предпочтений.

Кстати говоря, это все-таки не первый случай. Первый случай произошел не так давно в Екатеринбурге, когда опять же люди вышли по поводу строительства храма. Они победили.

Так что, можно сказать, сегодня уже вторая победа, и я надеюсь, что она внушит людям, боящимся, опасающимся возможных последствий, что это — единственный способ добиться справедливости. Только так, только выражая свое мнение публично, громко и ясно. Только так можно добиться такого результата.

На завтра, 12 июня, в Москве планировался целый ряд мероприятий в поддержку Ивана. Вы планировали к ним присоединиться?

Я чрезвычайно рад, что все именно так и произошло, и что завтра, видимо, не будет уже такой демонстрации, поскольку уже не о чем демонстрировать. Потому что идея устраивать демонстрацию в День России, да, к тому же, не получив на это добро, могла бы повредить. Но, если бы я был в Москве, я участвовал бы в этой демонстрации, несмотря на сомнения, которые у меня были бы.

Можно ли представить появление Ивана в одном из ближайших выпусков программы «Познер»? Вам бы самому не хотелось с ним побеседовать?

Понимаете, я приглашаю в программу людей, либо от которых зависит то, как мы живем, либо таких, чья работа чрезвычайно важна для большого количества наших граждан. Например, актеров, режиссеров, писателей. Но должен быть какой-то повод.

В данном случае речь не идет о конкретном человеке с такой-то фамилией, речь о событии. Вот взяли журналиста, который занимается расследованиями, и попытались заткнуть его. Но не только заткнуть его, а сделать так, чтобы все остальные, кто занимается подобной работой, испугались. Это ясно совершенно.

А из этого ничего не вышло, наоборот…

Но является ли все это поводом для его приглашения? То есть, я думаю, что многие будут его приглашать, не сомневаюсь в этом. Для меня он замечательный журналист, занимающийся важными делами, но еще не тот человек, который своей работой еще до того, как это все произошло, как-то сильно влиял на общественное мнение.

Поэтому пользоваться шумихой для того, чтобы просто получить высокий рейтинг и пригласить его поэтому в программу, мне кажется, было бы неправильно.

Я неоднократно высказался в его пользу и буду дальше это делать. Но приглашать в программу надо людей, которые реально играют большую роль. В данном случае не он сыграл роль, а роль сыграла власть, которая вызвала такое мощное замечательное сопротивление журналистского и не только журналистского сообщества. Является ли это поводом для его приглашения — я еще должен подумать.

Для меня есть другая тема, и она, на мой взгляд, очень важная: является ли это выступление показателем некоторого изменения нашего общества? Что люди стали понимать: если пришли за соседом, придут за тобой. Что, люди стали понимать, что у них есть гражданский долг, и заботиться не только о своей личности.

Вот об этом я бы очень хотел поговорить с каким-нибудь очень понимающим в этом вопросе человеком. Потому что это может быть в некотором смысле поворотом в развитии России. И это меня очень сильно интересует.