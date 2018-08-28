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10 лучших шуток об освобождении Ивана Голунова на злобу дня

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  • 11 июня 2019, 19:47
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Скандальное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвинённого в сбыте наркотиков, спровоцировало в обществе невероятный резонанс: пикеты и выступления в защиту корреспондента заполонили интернет. Дело было явно сфабриковано — уверена большая часть здравомыслящего интернет-сообщества. За Ивана, арестованного 6 июня, вступилось всё активное гражданское общество — коллеги-журналисты, правозащитники, знаменитости, артисты, певцы, музыканты и общественные деятели.

Сегодня, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело против Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». И пока в обществе празднуют победу справедливости и обсуждают, что будет дальше и чьи головы полетят в связи с чудовищной фальсификацией, соцсети встречают эту радостную новость, как умеют — шутят и создают саркастические мемы. Собрали для вас 10 лучших шуток об освобождении журналиста.

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© Duran

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