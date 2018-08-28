В Екатеринбурге педагог заставила первоклашек писать неприличное слово

Пытаясь узнать, кто из школьников написал неприличное слово в чужой тетради, преподавательница первого класса лицея имени Дягилева в Екатеринбурге заставила детей писать слово «жопа».

Учительница решила по почерку выяснить, кто именно из детей написал ругательство.

Этот вопиющий случай вызвал возмущение у некоторых родителей, которые в итоге пожаловались на действия педагога в департамент образования городской администрации.

Как рассказал URA.RU директор лицея Андрей Кадочников, профессиональные навыки учительницы никогда не вызывали никаких нареканий, а отзывы о ней были только положительными. «Я проводил служебное расследование, учительнице объявлено взыскание в виде выговора», — сообщил он изданию.

По его словам, родители отнеслись к этому с пониманием, а дети уже забыли эту историю. «Единственное, что они из нее вынесли — это то, что неправильно писать нехорошие слова», — отметил Кадочников.