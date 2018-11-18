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Мать забыла одного из троих детей в аэропорту

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© pixabay.com

© pixabay.com

Словно повторив сюжет популярной комедии «Один дома», 48-летняя британка Никола Пурди случайно забыла одного их троих своих детей в аэропорту Ираклиона на греческом острове Крит.

Перед вылетом в родной Кардифф страдающий аутизмом 24-летний сын британки Джек внезапно почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью.

Пока молодой человек находился в медпункте, его мать вместе с братом и сестрой прошли регистрацию и сели в самолет, не заметив отсутствия Джека.

Пропажу старшего сына семья обнаружила только в Великобритании.

Как пишет SimpleNews, молодой человек остался в греческом аэропорту без денег, телефона и паспорта.

Никола Пурди объяснила произошедшее тем, что в медпункте ей пообещали посадить Джека в самолет, а когда же сына не оказалось на месте, женщина решила, что его разместили в другой части салона.

К счастью, все закончилось хорошо. Джек вернулся на родину следующим рейсом в сопровождении представителя турагентства.

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