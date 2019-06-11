Рэпер L'One объяснил свой скандальный уход от Тимати

Рэпер Леван Горозия, выступающий под сценическим псевдонимом L’One, назвал причины, заставившие его покинул компанию Black Star, принадлежащую известному хип-хоп-исполнителю Тимати.

В Instagram он обвинил своих бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя.

Горозия утверждает, что ему хотят запретить сочиненные им песни, а также лишить его возможности выступать. «Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю», — написал он.

L’One пообещал, что не позволит затыкать себе рот, а также потребовал от Black Star «отчет за каждый рубль за все семь лет» сотрудничества.

Тимати не стал тянуть с ответом. В комментарии к посту рэпера, он подверг сомнению его слова. «Какой секретной информацией ты обладаешь ?)) ну не смеши пожалуйста», — написал он.

Глава Black Star также уточнил, что согласно условиям контракта, весь контент, произведенный за годы сотрудничества с компанией, является ее собственностью. «У тебя никто ничего не забрал… это априори не твоё Лёва», — пояснил Тимати бывшему коллеге.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что L’One решил расстаться не только с лейблом, но и со своим имиджем.

Также сообщалось, что известный российский исполнитель и бывший музыкант лейбла Black Star Егор Крид задолжал налоговой около 300 тысяч рублей. ФНС разыскивает артиста, чтобы взыскать долг.