Фильмы известных режиссёров нарисовали в виде аудиодорожек

В мире много талантливых и именитых режиссёров, но лишь немногих из них простой обыватель способен узнать с первых кадров фильма. Вот об этих самородках, чьи творения миллионы зрителей способны угадывать с первых минут, иранский иллюстратор Бехзад Нохосейни (Behzad Nohoseini) решил рассказать с помощью минималистичных аудиодорожек. Получилось наглядно и необычно.

1. Вуди Аллен

2. Дэвид Финчер

3. Альфред Хичкок

4. Квентин Тарантино

5. Питер Джексон

6. Кристофер Нолан

7. Асгар Фархади

Согласны? Знакомы с творчеством каждого из этих режиссёров? А кого бы добавили в список?