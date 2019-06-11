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Фильмы известных режиссёров нарисовали в виде аудиодорожек

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  • 11 июня 2019, 14:56
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В мире много талантливых и именитых режиссёров, но лишь немногих из них простой обыватель способен узнать с первых кадров фильма. Вот об этих самородках, чьи творения миллионы зрителей способны угадывать с первых минут, иранский иллюстратор Бехзад Нохосейни (Behzad Nohoseini) решил рассказать с помощью минималистичных аудиодорожек. Получилось наглядно и необычно.

1. Вуди Аллен

2. Дэвид Финчер

3. Альфред Хичкок

4. Квентин Тарантино

5. Питер Джексон

6. Кристофер Нолан

7. Асгар Фархади

Согласны? Знакомы с творчеством каждого из этих режиссёров? А кого бы добавили в список?

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