Фильмы известных режиссёров нарисовали в виде аудиодорожек
- 11 июня 2019, 14:56
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В мире много талантливых и именитых режиссёров, но лишь немногих из них простой обыватель способен узнать с первых кадров фильма. Вот об этих самородках, чьи творения миллионы зрителей способны угадывать с первых минут, иранский иллюстратор Бехзад Нохосейни (Behzad Nohoseini) решил рассказать с помощью минималистичных аудиодорожек. Получилось наглядно и необычно.
1. Вуди Аллен
2. Дэвид Финчер
3. Альфред Хичкок
4. Квентин Тарантино
5. Питер Джексон
6. Кристофер Нолан
7. Асгар Фархади
Согласны? Знакомы с творчеством каждого из этих режиссёров? А кого бы добавили в список?
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