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Под огромным кратером на Луне найдена странная аномалия

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  • 11 июня 2019, 13:43
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Руководители миссии GRAIL и LRO, которые занимаются изучением гравитационного поля, внутреннего строения Луны и реконструкцией ее тепловой истории, рассказали о новых наблюдениях.

Во время последних исследований астрономы обнаружили под Бассейном Южный полюс — Эйткен, который считается самым большим ударным кратером в Солнечной системе, очень странную аномалию.

Напомним, что Эйткен расположен на обратной стороне Луны и образовался в результате падения метеорита 4 млрд лет назад. Его глубина составляет около 8 километров.

Аномалия заключается в том, что под ударным кратером находится огромная масса материала — вероятно, железа и никеля. Скорее всего, они оказались там из-за столкновения с объектом, который образовал этот кратер.

Обратная сторона Луны. Потемнение внизу — бассейн Южный полюс — Эйткен.

Обратная сторона Луны. Потемнение внизу — Бассейн Южный полюс — Эйткен

Как показали последние исследования, если ударный элемент представлял собой большой астероид с железо-никелевым ядром, металл все еще может оставаться неповрежденным.

Металл из астероида, который сформировал этот кратер, все еще находится в мантии Луны. Математическое моделирование показало, что достаточно рассеянное ядро астероида могло застрять в мантии, а не погрузиться к ее ядру, пояснили ученые.

Астрономы планируют и дальше наблюдать за этой аномалией, чтобы подготовить научную аппаратуру к будущим исследованиям этого региона.

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