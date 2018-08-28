найти ×
   
  • USD
    64.79
  • EUR
    73.21
СохранитьСохранено0
×

10519

Отморозивший лапки кот впервые ходит на четырех протезах

Small 8c0837760a
  • 11 июня 2019, 12:35
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда ветеринаров и инженеров из Новосибирска впервые в России создала бионические протезы для четырех кошачьих лап. Напечатанные на 3D-принтере протезы спасли жизнь томскому коту Рыжику, который на сорокаградусном морозе отморозил лапки.

Перед операцией по установлению протезов ученые тщательно изучили конечности кота и с помощью компьютерного проектирования и 3D-печати смогли подобрать «новые лапки» под габариты животного.

Сообщается, что эта операция, когда ученые смогли сделать протезы сразу для четырех конечностей, стала первой в России. 

Как рассказала хозяйка кота, Рыжик так сильно отморозил лапы, что была вероятность возникновения сепсиса, поэтому было решено немедленно ампутировать конечности. Пока животное проходило реабилитацию, ученые создали для него индивидуальные протезы и провели сложную многочасовую операцию по внедрению.

Искусственные лапы изготавливаются на основе компьютерной томографии и пластикового макета. Когда у кошки или собаки отсутствует только одна конечность, они еще могут приспособиться к жизни, но если нет всех лап, это большая проблема не только для животного, но и для его хозяина. Протезы могут помочь в этой ситуации, — рассказали авторы проекта.

Чтобы создать такое сложное устройство, как протез, медикам и инженерам пришлось немало потрудиться.

Суть их метода заключается в том, что после проведения компьютерной томографии выполняется модель культи на 3D-принтере и под нее изготавливается индивидуальный титановый протез, который вживляется в кость и становится продолжением конечности. Непосредственно к нему и крепится силиконовая лапка.

Все остальные существующие протезы — это протезы, которые просто крепятся к культе. Животные крайне неохотно их носят, воспринимают как нечто чужеродное, грызут и срывают их.

Новый протез практически не ощущается, поэтому кот быстро пойдет на поправку, уверены специалисты.

Недавно в Сети появилось видео, как Рыжик впервые ходит с установленными протезами. Для первого раза это очень хороший результат, заключили изобретатели.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
512719922читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7124263читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?28 августа 2018

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2140559читать позжечитаю позже