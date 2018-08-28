Отморозивший лапки кот впервые ходит на четырех протезах

Команда ветеринаров и инженеров из Новосибирска впервые в России создала бионические протезы для четырех кошачьих лап. Напечатанные на 3D-принтере протезы спасли жизнь томскому коту Рыжику, который на сорокаградусном морозе отморозил лапки.

Перед операцией по установлению протезов ученые тщательно изучили конечности кота и с помощью компьютерного проектирования и 3D-печати смогли подобрать «новые лапки» под габариты животного.

Сообщается, что эта операция, когда ученые смогли сделать протезы сразу для четырех конечностей, стала первой в России.

Как рассказала хозяйка кота, Рыжик так сильно отморозил лапы, что была вероятность возникновения сепсиса, поэтому было решено немедленно ампутировать конечности. Пока животное проходило реабилитацию, ученые создали для него индивидуальные протезы и провели сложную многочасовую операцию по внедрению.

Искусственные лапы изготавливаются на основе компьютерной томографии и пластикового макета. Когда у кошки или собаки отсутствует только одна конечность, они еще могут приспособиться к жизни, но если нет всех лап, это большая проблема не только для животного, но и для его хозяина. Протезы могут помочь в этой ситуации, — рассказали авторы проекта.

Чтобы создать такое сложное устройство, как протез, медикам и инженерам пришлось немало потрудиться.



Суть их метода заключается в том, что после проведения компьютерной томографии выполняется модель культи на 3D-принтере и под нее изготавливается индивидуальный титановый протез, который вживляется в кость и становится продолжением конечности. Непосредственно к нему и крепится силиконовая лапка.



Все остальные существующие протезы — это протезы, которые просто крепятся к культе. Животные крайне неохотно их носят, воспринимают как нечто чужеродное, грызут и срывают их.

Новый протез практически не ощущается, поэтому кот быстро пойдет на поправку, уверены специалисты.

Недавно в Сети появилось видео, как Рыжик впервые ходит с установленными протезами. Для первого раза это очень хороший результат, заключили изобретатели.