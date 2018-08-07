Участника шоу «Голос» нашли мертвым в ванне

Участника музыкального шоу «Голос» Алексея Сафиулина обнаружили мертвым в ванне, сообщает StarHit.

Официальная причина смерти знаменитого баритона, выступавшего на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, пока не названа.

Артисту было 44 года. У него остались жена и двое детей. Близкие считают, что Алексей заснул в ванне и утонул, отмечает издание.

Церемония прощания с певцом состоится в Москве в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке 13 июня, отмечает телеканал «360».

Алексей Сафиулин родился в 1975 году в Москве. В 1996 году окончил вокальное отделение ГИТИСа. Участник многочисленных российских и международных конкурсов.

С 1998 по 2000 год — солист Московской государственной академической филармонии. После этого семь лет выступал на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Два года назад Сафиулин принял участие в шоу «Голос», исполнив русскую народную песню «Прощай, радость». Тогда к певцу повернулась член жюри Пелагея. Выяснилось, что они дружны с детства, однако певица не знала, что Алексей будет принимать участие в конкурсе.