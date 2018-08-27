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В Москве провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника

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© mos.ru

© mos.ru

Столичные хирурги из спинального нейрохирургического центра больницы № 67 провели сложнейшую операцию по удалению опухоли позвоночника.

У пациентки была удалена агрессивная гемангиома девятого грудного позвонка, это доброкачественная сосудистая опухоль, которая поражает костные ткани.

Вышеуказанный центр оснащен высокоточной диагностической установкой, которая состоит из мобильного компьютерного томографа, связанного с навигационной станцией.

© mos.ru

Если обычно такая очень непростая операция проводится с применением рентгенологической установки, в результате чего и пациент, и медики находятся под облучением, то в центре благодаря уникальному оборудованию врачи выполняют манипуляции с применением новейшей технологии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Главным этапом операции стало введение в пораженный позвонок иглы, путь которой проходил через отверстие в тонкой ножке позвонка диаметром 3,5 миллиметра.

Малейшая неточность могла привести к повреждению жизненно важных нервных тканей спинного мозга. Однако благодаря использованию навигационной станции игла была успешно введена в зону поражения.

Успех операции был подтвержден по итогам контрольного компьютерного сканирования, отметили в пресс-службе.

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