В Москве провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника

Столичные хирурги из спинального нейрохирургического центра больницы № 67 провели сложнейшую операцию по удалению опухоли позвоночника.

У пациентки была удалена агрессивная гемангиома девятого грудного позвонка, это доброкачественная сосудистая опухоль, которая поражает костные ткани.

Вышеуказанный центр оснащен высокоточной диагностической установкой, которая состоит из мобильного компьютерного томографа, связанного с навигационной станцией.

Если обычно такая очень непростая операция проводится с применением рентгенологической установки, в результате чего и пациент, и медики находятся под облучением, то в центре благодаря уникальному оборудованию врачи выполняют манипуляции с применением новейшей технологии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.



Главным этапом операции стало введение в пораженный позвонок иглы, путь которой проходил через отверстие в тонкой ножке позвонка диаметром 3,5 миллиметра.

Малейшая неточность могла привести к повреждению жизненно важных нервных тканей спинного мозга. Однако благодаря использованию навигационной станции игла была успешно введена в зону поражения.

Успех операции был подтвержден по итогам контрольного компьютерного сканирования, отметили в пресс-службе.