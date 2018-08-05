В порту Махачкалы взорвался танкер, есть жертвы

Взрыв газовоздушной смеси произошел на танкере в порту Махачкалы, после этого на судне начался пожар, сообщает ФАН.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, горит жилая часть судна.

Как стало известно агентству, взрыв произошел около 4:30 утра.

В результате инцидента пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела, отметил собеседник агентства.



В то же время источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что один человек погиб при взрыве на судне, еще двое считаются пропавшими без вести, а всего на борту находилось шесть человек.

Позже в Росречморфлоте заявили, что во время взрыва на танкере погибли два человека, а спустя некоторое время было обнаружено тело третьего погибшего.

