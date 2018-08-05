В порту Махачкалы взорвался танкер, есть жертвы
- 11 июня 2019, 09:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Взрыв газовоздушной смеси произошел на танкере в порту Махачкалы, после этого на судне начался пожар, сообщает ФАН.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные, горит жилая часть судна.
Как стало известно агентству, взрыв произошел около 4:30 утра.
В результате инцидента пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела, отметил собеседник агентства.
В то же время источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что один человек погиб при взрыве на судне, еще двое считаются пропавшими без вести, а всего на борту находилось шесть человек.
Позже в Росречморфлоте заявили, что во время взрыва на танкере погибли два человека, а спустя некоторое время было обнаружено тело третьего погибшего.
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