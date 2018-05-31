В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа

В Нижнем Тагиле скончался 27-летний Ильяс Якулов, пострадавший вечером в понедельник, 10 июня, при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

В квартире на четвертом этаже около 19:00 произошел хлопок бытового газа.

После этого возник пожар, площадь которого составила около 90 квадратных метров, отмечает издание.

В результате происшествия пострадали три человека — мужчина и две женщины, сообщается на сайте регионального СК РФ.



Мужчину выбросило из окна взрывной волной. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 70% тела и черепно-мозговую травму, сообщает Tagil.city.ru.