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В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа

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© vk.com

© vk.com

В Нижнем Тагиле скончался 27-летний Ильяс Якулов, пострадавший вечером в понедельник, 10 июня, при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

В квартире на четвертом этаже около 19:00 произошел хлопок бытового газа.

После этого возник пожар, площадь которого составила около 90 квадратных метров, отмечает издание.

© vk.com

В результате происшествия пострадали три человека — мужчина и две женщины, сообщается на сайте регионального СК РФ.

© youtube.com

Мужчину выбросило из окна взрывной волной. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 70% тела и черепно-мозговую травму, сообщает Tagil.city.ru.

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