Впервые в истории премию «Тони» получила актриса-инвалид

Самая престижная театральная премия в США «Тони» впервые в истории была вручена актрисе с ограниченными возможностями.

Али Строкер, передвигающаяся на инвалидной коляске, завоевала приз за лучшую женскую роль второго плана.

Как сообщает The New York Times, Строкер, сыгравшая Адо Энни в мюзикле «Оклахома!», исполнила на церемонии песню из спектакля и поблагодарила, в частности, друзей, которые «годами таскали ее по Нью-Йорку».

Поскольку попасть на сцену из зала актриса не смогла бы из-за отсутствия пандуса, она выехала за наградой из-за кулис.

После награждения Строкер призналась, что в то время как залы бродвейских театров приспособлены для колясочников, то пространство за сценой совсем на них не рассчитано. В связи с этим она обратилась к владельцам театров и продюсерам с просьбой заняться этим вопросом.

По информации издания, Строкер передвигается на коляске с двух лет — у нее парализовало ноги после ДТП. Уже в возрасте 7 лет она дебютировала на сцене в любительской постановке мюзикла «Энни».