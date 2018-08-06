Вертолет рухнул на крышу небоскреба в Нью-Йорке
- 10 июня 2019, 21:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Седьмой авеню в нью-йоркском районе Манхэттен вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщает CNBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
После жесткой посадки вертолета возник пожар.
Пожарным удалось в кратчайшие сроки потушить возгорание.
В результате крушения погиб пилот.
По данным телеканала, из здания, на крыше которого находится вертолет, эвакуированы сотни людей.
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