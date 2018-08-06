Вертолет рухнул на крышу небоскреба в Нью-Йорке

На Седьмой авеню в нью-йоркском районе Манхэттен вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщает CNBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После жесткой посадки вертолета возник пожар.

Пожарным удалось в кратчайшие сроки потушить возгорание.

В результате крушения погиб пилот.

По данным телеканала, из здания, на крыше которого находится вертолет, эвакуированы сотни людей.