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Вертолет рухнул на крышу небоскреба в Нью-Йорке

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© pixabay.com

© pixabay.com

На Седьмой авеню в нью-йоркском районе Манхэттен вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщает CNBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После жесткой посадки вертолета возник пожар.

Пожарным удалось в кратчайшие сроки потушить возгорание.

В результате крушения погиб пилот.

По данным телеканала, из здания, на крыше которого находится вертолет, эвакуированы сотни людей.

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