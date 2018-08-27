СМИ: таксисты отказываются от заказов в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в этом районе Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высказывания водителей.

Например, остановка в неположенном месте на более чем 10 секунд облагается штрафом в 3 тыс. рублей, но, по словам таксистов, этого времени недостаточно, чтобы пассажир сел в машину.

При этом мобильное приложение не показывает места, запрещенные для стоянки и остановки, а пассажиры вызывают такси туда, где им удобнее.

«Когда же звонишь им и говоришь: извините, там, где вы находитесь, стоит камера, поэтому нет возможности вас оттуда забрать, в ответ получаешь: нам все равно», — приводит издание слова таксиста Дениса Панасенко.

В результате, по его словам, восемь человек из десяти на компромисс не идут. Из-за создавшейся ситуации в центре Москвы таксисты предпочитают там не работать.

По мнению председателя профсоюза столичных таксистов Александра Макарова, изменить ситуацию можно только в том случае, если приравнять такси к общественному транспорту.

«Высадка и посадка пассажиров без штрафных санкций должна происходить на остановках общественного транспорта и в местах, где находится скопление торговых центров», — цитирует его издание. В этой связи он предлагает вернуть практику советских времен, когда знак «Стоянка/остановка запрещена» был с примечанием: кроме такси с включенным счетчиком.