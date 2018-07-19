В Крыму задержаны восемь сторонников террористической организации
- 10 июня 2019, 17:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму восемь сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в региональном управлении ведомства.
Операция проводилась совместно с полицией и Росгвардией в рамках расследования уголовных дел о терроризме.
По местам проживания трех организаторов и пяти членов ячейки террористической организации были проведены обыски в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе, приводит сообщение РИА Новости.
В результате были обнаружены средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Агентство Крыминформ опубликовало видео задержания подозреваемых.
В марте ФСБ разместила видео задержания в Крыму 20 участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
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* террористическая организация, запрещенная в России.
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