В Москве разгромили редакцию «Сноба»
- 10 июня 2019, 14:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Главный редактор сайта журнала «Сноб» Ксения Чудинова сообщила в паблике издания, что неизвестный человек проник в редакцию и полностью ее разгромил.
По ее словам, сотрудники издания не могут попасть в помещение, так как там сейчас работает криминалист.
Главред отметила, что пока, соответственно, невозможно оценить масштаб ущерба.
В апреле, как сообщал «Ридус», неизвестные совершили налет на региональную редакцию газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге. Тогда злоумышленники сломали несколько компьютеров и оставили записку с угрозой: «Сдохнешь, сявка».
Войти через социальные сети: