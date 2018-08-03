В Москве разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор сайта журнала «Сноб» Ксения Чудинова сообщила в паблике издания, что неизвестный человек проник в редакцию и полностью ее разгромил.

По ее словам, сотрудники издания не могут попасть в помещение, так как там сейчас работает криминалист.

Главред отметила, что пока, соответственно, невозможно оценить масштаб ущерба.

В апреле, как сообщал «Ридус», неизвестные совершили налет на региональную редакцию газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге. Тогда злоумышленники сломали несколько компьютеров и оставили записку с угрозой: «Сдохнешь, сявка».

