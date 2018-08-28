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Экс-главу Республики Коми приговорили к 11 годам колонии

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в коррупции и создании организованного преступного сообщества, сообщает ТАСС.

Бывшего чиновника приговорили к 11 годам колонии и штрафу в размере 160 миллионов рублей.

Вина Гайзера установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами, — приводит агентство слова судьи.

Прокуратура просила приговорить бывшего губернатора к 21 году заключения и штрафу в размере 500 миллионов рублей.

Как сообщал «Ридус», Гайзер был арестован в сентябре 2015 года. Суд решил, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на следствие.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Коми. Обвиняемый в организации преступного сообщества Вячеслав Гайзер был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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Комментарии (1)

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    Фахратдин Таировсегодня, 15:01

    В.Путин: "Государство держит в руках дубину, которой бьёт всего один раз. Но по голове!"

    Впервые в истории России глава региона - губернатор был объявлен руководителем преступного сообщества. В ОПГ главы Коми Вячеслава Гайзера - бывшего стажера М.Ходорковского, входили, также, вице-губернатор, спикер Госсовета и член Совета Федерации.

    19 сентября 2015 года, в Москве сотрудники ФСБ взяли под микитки Главу Коми Вячеслава Гайзера, в аккурат, когда он собирался вылететь в отпуск за рубеж. Следственный комитет РФ сделал сенсационное заявление - губернатор В.Гайзер подозревается в мошенничестве, а также... организации преступного сообщества (ОПГ), которое занималось махинациями с государственным имуществом: "Данное преступное сообщество отличалось масштабностью своей деятельности. Их махинации носили межрегиональный и международный характер. Преступное сообщество отличалось также иерархическим построением преступной организации, сплоченностью и тесной взаимосвязью руководителей и участников преступного сообщества, строгой подчиненностью нижестоящих участников вышестоящим, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов."

    У многих возникает справедливый вопрос: как могли так долго и безнаказанно орудовать казнокрады и мздоимцы и куда смотрели правоохранительные органы?..

    Оперативная разработка в отношении главы Республики Коми началась в 2011 году. В этот же самый период, 4 декабря 2011 года, В.Гайзер был избран депутатом Госдумы РФ, как первый в региональной группе "Единой России", но передал мандат третьему в списке... бывшему прокурору Республики Владимиру Поневежскому, который занимал данный пост 4 года, с ноября 2008-го по 2011 г.г.

    Еще один, загадочный нюанс - оперативная разработка началась в 2011 году, а правоохранители соизволили поставить в известность Администрацию Президента о готовящемся аресте В.Гайзера... 4 года спустя - в сентябре 2015 года, незадолго до самого ареста?..

    КОРРУПЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИРАВНЕНА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ!

    ПОДРОБНЕЕ >> http://tf-anticriminal.blogspot.com/2017/08/3_74.html

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