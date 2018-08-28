Экс-главу Республики Коми приговорили к 11 годам колонии

Бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в коррупции и создании организованного преступного сообщества, сообщает ТАСС.

Бывшего чиновника приговорили к 11 годам колонии и штрафу в размере 160 миллионов рублей.

Вина Гайзера установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами, — приводит агентство слова судьи.

Прокуратура просила приговорить бывшего губернатора к 21 году заключения и штрафу в размере 500 миллионов рублей.

Как сообщал «Ридус», Гайзер был арестован в сентябре 2015 года. Суд решил, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на следствие.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Коми. Обвиняемый в организации преступного сообщества Вячеслав Гайзер был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».