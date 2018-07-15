Как выглядит жизнь влюблённых за закрытой дверью: 10+ честных иллюстраций
- 10 июня 2019, 12:29
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Любовь служит источником вдохновения для тысяч творческих личностей. 29-летняя американская художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандр (Amanda Oleander) рисует жизнь влюблённой парочки за закрытыми дверями. Все её работы основаны на личном опыте — длительных романтических отношениях с Джои Рудманом (Joey Rudman), с которым она недавно обручилась.
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С помощью творчества Аманда рассказывает о любви без прикрас, благодаря чему множество людей узнают в её честных, искренних работах свою пару. «Ридус» писал о творчестве художницы год назад, за это время число подписчиков её странички в Instagram выросло с 427 тысяч до 882 тысяч человек.
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«Эти иллюстрации вдохновлены моей личной жизнью. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит, когда мы расслабляемся и чувствуем себя по-настоящему комфортно с любимым человеком. Я впервые нахожусь в здоровых, любящих и добрых отношениях и понимаю, как это важно чувствовать, что любят тебя настоящего», — говорит влюблённая художница.
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К слову, Аманде потребовалось целых четыре года, чтобы набрать хотя бы две тысячи подписчиков в Instagram. А в 2015 году девушка установила приложение Periscope и стала в прямом эфире показывать свою повседневную жизнь, процесс создания картин, ежедневные события, благодаря этому её популярность моментально взлетела. Сейчас у художницы сотни тысяч подписчиков во всех соцсетях, в частности 51 тысяча фолловеров на Facebook.
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