Умирающий экс-футболист «Зенита» пригласил на «последнюю вечеринку»

Смертельно больной нидерландский футболист, бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен пригласил всех желающих на свой «последний вечер».

В 2013 году у футболиста было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз.

В январе 2018 года нидерландский футбольный клуб «Фортуна» установил Риксену прижизненный памятник на аллее перед стадионом команды в городе Ситтард.

В мае 2018 года футболист потерял способность говорить, однако он может общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.

Видеозапись обращения футболиста опубликована в микроблоге Ricksen my friend/Pauline в Twitter.

Привет. 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, — сказал Риксен в этом видеообращении с помощью специального аппарата.

В настоящее время футболист находится в хосписе города Эйрдри в Шотландии. В этой части Соединенного Королевства эвтаназия была легализована в 2010 году.



Риксен выступал за петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год, в составе клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.