В Тульской области фура протаранила колонну МЧС

В Тульской области фура въехала в колонну автомобилей МЧС.

В результате ДТП пять сотрудников министерства получили травмы средней и легкой степени тяжести. Все пострадавшие направлены в больницу.

В МЧС отметили, что инцидент произошел в 09:35 МСК на 201-м километре трассы М-4 «Дон».

Колонна министерства направлялась в Керчь для проведения работ по разминированию территории. Четыре машины остановились по техническим причинам, и в этот момент в них врезалась фура.

В пресс-службе ведомства добавили, что поврежденные машины будут заменены в течение нескольких часов и колонна продолжит движение.



По предварительным данным, водитель большегруза, протаранившего колонну, уснул за рулем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Водитель фуры не пострадал, отметил собеседник агентства.

В настоящее время на трассе из-за произошедшего ДТП затруднено автомобильное движение.