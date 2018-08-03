В Тульской области фура протаранила колонну МЧС
- 10 июня 2019, 11:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Тульской области фура въехала в колонну автомобилей МЧС.
В результате ДТП пять сотрудников министерства получили травмы средней и легкой степени тяжести. Все пострадавшие направлены в больницу.
В МЧС отметили, что инцидент произошел в 09:35 МСК на 201-м километре трассы М-4 «Дон».
Колонна министерства направлялась в Керчь для проведения работ по разминированию территории. Четыре машины остановились по техническим причинам, и в этот момент в них врезалась фура.
В пресс-службе ведомства добавили, что поврежденные машины будут заменены в течение нескольких часов и колонна продолжит движение.
По предварительным данным, водитель большегруза, протаранившего колонну, уснул за рулем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Водитель фуры не пострадал, отметил собеседник агентства.
В настоящее время на трассе из-за произошедшего ДТП затруднено автомобильное движение.
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