Украина ужесточила пропускной режим для россиян на границе с Молдавией

Служба безопасности Украины (СБУ) ужесточила пропускной режим для «радикально настроенных граждан России» на границе с Молдавией.

В ведомстве отметили, что на въезде в Молдавию усилен «контрразведывательный режим», чтобы не допустить «обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством».

СБУ постоянно обменивается с молдавскими коллегами информацией в рамках партнерских соглашений для сохранения спокойствия и стабильности в регионе, сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье, 9 июня, конституционный суд Молдавии в очередной раз лишил полномочий пророссийски настроенного президента страны Игоря Додона, временно передав обязанности главы государства и. о. премьер-министра Павлу Филипу, который в этом качестве уже подписал указ о роспуске парламента.

Напомним, после прошедших 24 февраля в Молдавии парламентских выборов ни одной партии не удалось получить парламентское большинство или заключить коалицию. Новое правительство так и не было сформировано.

В пятницу, 7 июня, Конституционный суд Молдавии постановил, что в полночь 8 июня срок действия депутатских мандатов истек. Согласно Конституции, президент обязан распустить парламент и назначить новые выборы.

Однако утром 8 июня Додон заявил, что не будет распускать парламент немедленно, а вызовет на понедельник лидеров парламентских фракций для консультаций.

Позднее в субботу поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСМР) экстренно договорилась о коалиции с проевропейским блоком Acum. Было сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, спикером парламента стала лидер социалистов Зинаида Гречаный.

Додон привел к присяге новый кабмин сразу после утверждения правительства депутатами.

Представители ДПМ на заседании парламента не присутствовали. Конституционный суд объявил действия депутатов незаконными.

Конституционный суд Молдавии не в первый раз отстраняет Додона от должности президента страны. Ранее это происходило в январе и в сентябре 2018 года.

