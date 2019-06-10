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Во Владивостоке у воспитателя детсада обнаружили туберкулез

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Группа детского сада № 34. © ds34.pupils.ru

Группа детского сада № 34. © ds34.pupils.ru

Во Владивостоке у воспитательницы детского сада обнаружили открытую форму туберкулеза, сообщила представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края Ксения Гусенцова.

По ее словам, женщина почувствовала себя плохо и обратилась к врачу.

После этого всех сотрудников сада отправили на флюорографию, а детей к фтизиатру. Пока ни у кого из них не выявили заболевания.

Отмечается, что женщина устроилась на работу в детсад № 34 восемь месяцев назад, при этом тогда она проходила медкомиссию и после работала с санитарной книжкой, сообщает ГТРК «Владивосток».

Прокуратура по данному факту организовала проверку в этом детском саду, после чего будет дана оценка обеспечению прав и гарантий детей на охрану их здоровья образовательным учреждением, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

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