На вице-мэра Барнаула завели уголовное дело из-за миллионной взятки
- 10 июня 2019, 09:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула Александра Алексеенко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, чиновник в течение 2017—2019 годов получил взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью.
Замглавы города пообещал за эти деньги посодействовать в заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов, сообщается на сайте регионального управления СК.
Вице-мэра задержали в прошлый четверг, 6 июня. В этот же день появилась информация, что глава города Сергей Дугин уволил его, напоминает kp.ru.
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