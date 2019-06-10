На вице-мэра Барнаула завели уголовное дело из-за миллионной взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула Александра Алексеенко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, чиновник в течение 2017—2019 годов получил взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Замглавы города пообещал за эти деньги посодействовать в заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов, сообщается на сайте регионального управления СК.

Вице-мэра задержали в прошлый четверг, 6 июня. В этот же день появилась информация, что глава города Сергей Дугин уволил его, напоминает kp.ru.