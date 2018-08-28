В Кузбассе из шахты эвакуировали около 100 горняков
- 10 июня 2019, 08:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Кемеровской области идет эвакуация горняков из шахты «Алексиевская» в связи со сбоем в работе вентиляции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе технического надзора региона.
По его словам, в утренней смене на шахте находятся около 100 человек, 90 из них выводят на поверхность, у остальных есть системы автономного дыхания, они пока остаются в забое.
По предварительным данным, произошел отказ главного вентилятора, — отметил собеседник агентства.
В пресс-службе департамента угольной промышленности правительства Кемеровской области агентству рассказали, что в шахте в момент остановки системы вентиляции находились 95 человек.
Там отметили, что угрозы жизни и здоровью шахтеров нет.
Предположительно, ликвидация последствий повреждения составит около трех часов.
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