В Кузбассе из шахты эвакуировали около 100 горняков

В Кемеровской области идет эвакуация горняков из шахты «Алексиевская» в связи со сбоем в работе вентиляции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе технического надзора региона.

По его словам, в утренней смене на шахте находятся около 100 человек, 90 из них выводят на поверхность, у остальных есть системы автономного дыхания, они пока остаются в забое.

По предварительным данным, произошел отказ главного вентилятора, — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе департамента угольной промышленности правительства Кемеровской области агентству рассказали, что в шахте в момент остановки системы вентиляции находились 95 человек.

Там отметили, что угрозы жизни и здоровью шахтеров нет.

Предположительно, ликвидация последствий повреждения составит около трех часов.