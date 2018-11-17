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Появилась онлайн-запись сборки марсохода «Марс-2020»

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  • 10 июня 2019, 12:43
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020». Инженерам осталось совсем чуть-чуть, и новый ровер будет готов, поэтому они предлагают следить за этим событием вместе.

Старт миссии «Марс-2020» намечен на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года.

Напомним, что марсоход «Марс-2020» создается на базе ровера Curiosity. Также к Красной планете отправится первый марсианский вертолет Mars Helicopter.

В NASA рассказали, что пока у Mars Helicopter нет научных задач. Так как полет будет тестовым, вертолету достаточно просто прибыть на планету и подняться в воздух. Возможно, на вертолет закрепят камеру, чтобы он смог сделать панораму местности.

В рамках новой программы планируется оценить условия жизни на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.

Уже известно, что приземлятся аппараты в кратере Езеро, который находится к северу от экватора.

Место выбрали не случайно, так как это один из самых древних районов на Марсе, интересных с геологической точки зрения: в нем располагалась речная дельта, впадавшая в озеро. Мы надеемся, что марсоходу удастся найти около пяти разных типов пород, — рассказали руководители миссии.

Сборка ровера ведется в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA. Записи звука нет, однако с понедельника по четверг инженерам можно задать вопросы в открытом чате.

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