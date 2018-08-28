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СМИ узнали об утечке персональных данных 900 000 клиентов российских банков

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© Александр Улановский / Коллаж / Ridus

© Александр Улановский / Коллаж / Ridus

СМИ сообщили о появлении в Сети в открытом доступе баз данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка, содержащих персональные данные около 900 тысяч россиян.

«Их имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. Эксперты считают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством», — пишет газета «Коммерсант».

При этом в одной из попавших в открытый доступ баз данных содержатся данные об около 500 сотрудниках МВД и около 40 людях из ФСБ, выяснило издание. В целом же утечка затрагивает интересы в основном жителей Северо-Западного федерального округа и Волгоградской области.

Пресс-службы названных банков не подтвердили, но и не опровергли утечку данных своих клиентов, пообещав провести проверку.

Напомним, осенью 2018 года в Сеть попала база данных с именами и адресами электронной почты на 421 тысячу сотрудников Сбербанка. Помимо личной, в той базе была и служебная информация на каждого сотрудника.

Недавно эксперты обнаружили уязвимость онлайн-приложений всех российских банков. По результатам исследования Positive Technologies выяснилось, что в 54% случаев эти проблемы могут привести к хищениям денег. При этом угрозе несанкционированного доступа к личным данным и банковской тайне подвержены все онлайн-банки, а наиболее распространенной уязвимостью является ненадежная защита от перехвата данных и авторизации.

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