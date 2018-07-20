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Российскую гимнастку наградили под гимн СССР

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике, проходившего в чешском Брно с 8 по 9 июня, принесли свои извинения за использование гимна СССР во время церемонии награждения.

«Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной», — сообщили ТАСС по телефону в оргкомитете турнира.

Ранее агентство сообщило, что накануне россиянка Дарья Трубникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, а второе место заняла ее соотечественница Арина Аверина. На церемонии награждения вместо гимна Российской Федерации прозвучал гимн СССР.

Ранее конфуз с российским гимном произошел в Италии во время награждения российского спортсмена Андрея Соболева на этапе Кубка мира по сноуборду.

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