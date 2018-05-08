В огненном ДТП под Оренбургом погибли три женщины
- 09 июня 2019, 22:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Бузулукском районе Оренбургской области погибли три женщины.
Еще два человека госпитализированы.
Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, авария произошла на автодороге Бузулук — Проскурино.
По предварительной версии, выехавший встречную полосу КамАЗ столкнулся с автомобилем Renault Sandero, в котором находились три женщины.
«После столкновения иномарка загорелась. Шансов выжить не было», — говорится в сообщении.
Водитель и пассажир грузовика получили травмы и были доставлены в больницу.
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