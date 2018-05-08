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002304

В огненном ДТП под Оренбургом погибли три женщины

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© youtube.com

© youtube.com

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Бузулукском районе Оренбургской области погибли три женщины.

Еще два человека госпитализированы.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, авария произошла на автодороге Бузулук — Проскурино.

По предварительной версии, выехавший встречную полосу КамАЗ столкнулся с автомобилем Renault Sandero, в котором находились три женщины.

«После столкновения иномарка загорелась. Шансов выжить не было», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир грузовика получили травмы и были доставлены в больницу.

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