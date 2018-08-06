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Пытавшийся искупать тигра работник зоопарка лишился рук

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© Ponte1112/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Ponte1112/flickr.com (CC BY ND 2.0)

При попытке искупать тигра сотрудник частного зоопарка в провинции Биньзыонг на юге Вьетнама лишился рук, сообщает Vnexpress.

По данным издания, хищник оторвал правую руку полностью, а левую — ниже локтя.

Кровотечение удалось остановить в местной больнице, а затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Сейчас выясняются причины нападения тигра на человека.

Как пишет Vnexpress, это уже второй подобный инцидент в Биньзыонге за последние три года. Частные зоопарки во Вьетнаме не раз обвиняли в жестоком обращении с животными.

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