Пытавшийся искупать тигра работник зоопарка лишился рук
- 09 июня 2019, 18:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При попытке искупать тигра сотрудник частного зоопарка в провинции Биньзыонг на юге Вьетнама лишился рук, сообщает Vnexpress.
По данным издания, хищник оторвал правую руку полностью, а левую — ниже локтя.
Кровотечение удалось остановить в местной больнице, а затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Сейчас выясняются причины нападения тигра на человека.
Как пишет Vnexpress, это уже второй подобный инцидент в Биньзыонге за последние три года. Частные зоопарки во Вьетнаме не раз обвиняли в жестоком обращении с животными.
Войти через социальные сети: