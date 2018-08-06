найти ×
   
  • USD -0.19
    65.04
  • EUR -0.01
    73.26
СохранитьСохранено0
×

012328

Составлен рейтинг лучших танков в мире

Small f1a6d446e0
© wikimedia.org

© wikimedia.org

Рейтинг лучших танков в мире, составленный изданием World Digital News, возглавил российский Т-14 «Армата».

Американский Abrams не попал даже в тройку лидеров, заняв в итоге 4-е место.

Составители рейтинга назвали главными достоинствами «Арматы» его массу, калибр орудия, а также мощность двигателя и броню.

Как отмечает издание, конструкторам «Арматы» удалось уменьшить массу танка до 49 тонн благодаря необитаемой башне. Кроме того, ниже и малозаметнее для противника стал профиль танка. Т-14 также можно оснащать пушками калибра 125-мм или 152-мм.

Среди других достоинств российского танка выделяют его способность разгоняться до 90 км/ч, а также совершать марш-броски до 500 километров. Толщина брони составляет 950 мм, а в основу бронепластин положены композитные сплавы.

Противотанковым снарядам и ракетам успешно противодействуют установленные на «Армате» защитные комплексы «Афганит» и «Малахит».

На второй строчке в рейтинге расположился французский танк AMX-56 Leclerc, а на третьей — немецкий Leopard 2 A7+.

Пятерку лучших замкнул южнокорейский танк К2 Black Panther. Японский Type 10 Hitomaru оказался шестым в списке, а израильский Merkava — седьмым.

Ранее американские танкисты назвали Т-14 «Армата» «мощной боевой машиной».

Как сообщал «Ридус», российский танк был также включен немецкими СМИ в список супероружия современности.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Ivan Ivanovсегодня, 22:25

    если бы на вооружении стоято 3 тыс армат и к ним были бы подготовленые экипажи... а так.....
    Сильно немцам помогли их тигры?
    дорогие были. много не сделаешь.

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
512719922читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7124263читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

27232890читать позжечитаю позже