Составлен рейтинг лучших танков в мире

Рейтинг лучших танков в мире, составленный изданием World Digital News, возглавил российский Т-14 «Армата».

Американский Abrams не попал даже в тройку лидеров, заняв в итоге 4-е место.

Составители рейтинга назвали главными достоинствами «Арматы» его массу, калибр орудия, а также мощность двигателя и броню.

Как отмечает издание, конструкторам «Арматы» удалось уменьшить массу танка до 49 тонн благодаря необитаемой башне. Кроме того, ниже и малозаметнее для противника стал профиль танка. Т-14 также можно оснащать пушками калибра 125-мм или 152-мм.

Среди других достоинств российского танка выделяют его способность разгоняться до 90 км/ч, а также совершать марш-броски до 500 километров. Толщина брони составляет 950 мм, а в основу бронепластин положены композитные сплавы.

Противотанковым снарядам и ракетам успешно противодействуют установленные на «Армате» защитные комплексы «Афганит» и «Малахит».

На второй строчке в рейтинге расположился французский танк AMX-56 Leclerc, а на третьей — немецкий Leopard 2 A7+.

Пятерку лучших замкнул южнокорейский танк К2 Black Panther. Японский Type 10 Hitomaru оказался шестым в списке, а израильский Merkava — седьмым.

Ранее американские танкисты назвали Т-14 «Армата» «мощной боевой машиной».

Как сообщал «Ридус», российский танк был также включен немецкими СМИ в список супероружия современности.

