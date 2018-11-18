Опубликовано видео с нокаутирующим ударом Головкина в бою с канадцем

В Сети появилось видео, запечатлевшее кульминационный момент боксерского поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллсом.

На протяжении всего боя, проходившего в Нью-Йорке, преимущество было на стороне Головкина.

В четвертом раунде казахстанец усилил натиск и провел серию точных ударов. Один из них сразил Роллса наповал. Подняться он уже не сумел.

Эта победа стала для Головкина уже 39-й на профессиональном ринге. Он потерпел лишь одно поражение, проиграв в сентябре 2018 года мексиканцу Саулю Альваресу. Первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года, тогда поединок завершился вничью.

Примечательно, что Роллс проиграл впервые при 19 победах.

