Опубликовано видео с нокаутирующим ударом Головкина в бою с канадцем
- 09 июня 2019, 16:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Опубликовано видео с нокаутирующим ударом Головкина в бою с канадцем
В Сети появилось видео, запечатлевшее кульминационный момент боксерского поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллсом.
На протяжении всего боя, проходившего в Нью-Йорке, преимущество было на стороне Головкина.
В четвертом раунде казахстанец усилил натиск и провел серию точных ударов. Один из них сразил Роллса наповал. Подняться он уже не сумел.
Эта победа стала для Головкина уже 39-й на профессиональном ринге. Он потерпел лишь одно поражение, проиграв в сентябре 2018 года мексиканцу Саулю Альваресу. Первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года, тогда поединок завершился вничью.
Примечательно, что Роллс проиграл впервые при 19 победах.
Войти через социальные сети: